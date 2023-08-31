Beykoz’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan şahsı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmekten ise demir korkuluklar kurtardı.

Kaza, Riva Yolu Kaynarca Sapağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine ise demir korkuluklar engel oldu. Otomobil içerisinde sıkışan şahıs ise diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralı sayısı henüz bilinmezken ekiplerin çalışması devam etmekte.