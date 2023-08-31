  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş, yeniden adaylığa göz kırptı! Seçilirse 5 yıl daha çivi çakmayacak

Araç sahipleri dikkat: Yeni Volkswagen Passat için tarih verildi! ! Resmen 31 Ağustos'ta tanıtılacak, İşte detaylar

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 30 Ağustos mesajı

Rusya doğalgaz ithalatında 2. sırada! Kötü haber: dünyaya ihraç eden bölgeden gaz ithalatı azaldı!

Ceset torbasına girmek istemeyen teröristler teslim oldu

Ne altın, ne ev ne de araba! Uzmanlar tavsiye verdi: Yatırımcılar gerçek satış tarlaya ve buraya yapılıyor!

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulan sistemi Alman basını yazdı: Türkler bizden bir adım önde! 10 milyar dolar yatırım

'Kendi halinde içene yaptırım yok!'

İslam Memiş’ten yatırımcıya altın ve dolar tavsiyesi

Külliye'de kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sevindiren haberi paylaştı: Yakında açıklayacağız!
Yerel Beykoz’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı
Yerel

Beykoz’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 09:54:00 -
Beykoz’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı

Beykoz’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan şahsı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmekten ise demir korkuluklar kurtardı.

Beykoz’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan şahsı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmekten ise demir korkuluklar kurtardı.
Kaza, Riva Yolu Kaynarca Sapağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarında bulunan su kanalına doğru savruldu. Hafriyat kamyonunun su kanalına düşmesine ise demir korkuluklar engel oldu. Otomobil içerisinde sıkışan şahıs ise diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralı sayısı henüz bilinmezken ekiplerin çalışması devam etmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23