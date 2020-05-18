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Beykoz'da cinayet

Yeniakit Publisher
2020-05-18 04:08:50 -
Beykoz'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da çıkan tartışmada eşini korumak için komşusunun doğrulttuğu silahın önüne geçen kadın vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki Tahmaz Sokak'ta oturan G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Görüşme esnasında çıkan tartışmada Ş.U. yanında bulunan tüfeği eline aldı.

Eşini korumak için silahın önüne geçen G.K, Ş.U. tarafından açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

Kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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