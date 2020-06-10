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Aktüel

Beykoz'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:22:41 -
Beykoz'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kavacık Mehmet Ali Birand Caddesi'ndeki binanın çatısında devam eden izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi bina sakinleri yaptı.

Çalışmanın yetersiz kalması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla çatıda hasar oluştu.


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