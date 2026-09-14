Beykoz'da 2 araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uyuşturucu taşındığı değerlendirilen iki aracı Narkotik ve İstihbarat ekipleri takibe aldı; aramalarda paketler halinde skunk ele geçirildi.
İstanbul Beykoz'da, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen 2 araca yönelik düzenlenen operasyonda toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler bu çalışma kapsamında, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen 2 aracı takibe aldı.
Polis ekiplerinin araçlara düzenlediği operasyonda Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda skunk, paketler halinde bulundu.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.