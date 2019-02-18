Beykoz Vakfı 13. Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Beykoz’un kültür-sanat ve sosyal hayatında önemli yeri bulunan Beykoz Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu yapılarak yeni yönetim kurulu belirlendi.

1994’te kurulan ve ilçenin aktif kuruluşları arasında yer alan, 2017 yılı itibariyle borçlar ve diğer bazı aksaklıklar nedeniyle kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vakıf, 12. Olağan Genel Kurul öncesinde Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in el atmasıyla kısa zamanda toparlanarak yeniden sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi oldu.

Kokteylle başlayan, ardından Vakıf Konferans Salonu’nda yapılan 13. Olağan Genel Kurul toplantısına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, Beykoz Vakfı Başkanı Ali Zengin ve vakıf yönetim kurulu üyeleri,İlçe Müftüsü Ali Efe, İlçe kamu birim müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Beykozlular katıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından sağlanan yeterli çoğunluk sonrası Av. Yakup Özbek, Av. Yusuf Çolak, Nevin Çalışkan ve M. Akif Kılıç’ın divana seçilmesinin ardından gündem maddeleri okundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti.

2017 ve 2018 yılı faaliyet ve denetim raporlarının okunması, oylanması ve ibra edilmesi, kurucu üyelerin kabulü ve yönetim kurulu ibrası da üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildikten sonra 2019 yılı bütçesi 130 bin TL olarak belirlendi.

Vakıfta bir yıldır başkanlık yapan Ali Zengin görevini yeni yönetime devrederek aynı zamanda vakfın onursal başkanı seçildi.

Beykoz Vakfı Onursal Başkanı Ali Zengin: “Bu İşlerin Gerçek Mimarı Başkan Çelikbilek’tir”

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Beykoz Vakfı Başkanı Ali Zengin; “Katılıma gösterdiğiniz hassasiyet için hepinize teşekkürler. İki yıldır büyük emek sarf edildi burada. Bunları anlatırken biz hep yaptık, ettik diye konuşuyoruz ama bu işlerin gerçek mimarı Belediye Başkanımız Sayın Yücel Çelikbilek’tir. Bizler sadece vesile olduk. Belediye Başkanımıza özellikle vakfımız için yaptığı bütün hizmetler için sonsuz teşekkürler. Yoksa bizim bu şartlarda adım atma şansımız yoktu. Ben bu güne kadar elimden geleni yaptım ve artık yasal görevimi genç kardeşlerime teslim edeceğim. Bu konuda onlara güvenim tam. Sizden ricam, binayı bir gezin ve yapılanları gözlerinizle görün. Ondan sonra Sayın Başkanımızın neler yaptığını daha iyi anlayacaksınız.” dedi.

Başkan Çelikbilek: “Beykoz bir hazinedir”

Beykoz Vakfı’nın her zaman yanında olduğunu söyleyen Başkan Çelikbilek: “Pazar günü güzel havada buradasınız, teşekkür ederim. Demek ki Beykozluluk kimliği gönlünüzde yer etmiş. Önemli olan Beykozluların Beykoz’a sahip çıkmasıdır. Vakıf, etrafındaki kelebeklerin uçuşunu sağlamalıdır. Biz elimizden geleni yaptık. Belki yapmamız gereken daha çok şey vardı ama Ali Bey ve yönetimdeki kardeşlerimizin gayretleriyle bunları başarabildik. Onların heyecanı bizleri de motive etti. Bu kongre ne ilk, ne de sondur. Bu hizmet kervanı böyle gider. Beykoz Vakfı bu gün burada bir adım attı ve kendini Beykoz’a ve Beykozlulara gösterdi. Bundan sonra önünde çok büyük imkânlar ve fırsatlar olacaktır. Beykoz çok farklı ve kaliteli insanlarla doludur. Tabiri caizse Beykoz bir hazinedir. Siyaseti, ilim adamları, üniversiteleriyle bir hazinedir” dedi.

“Beykoz Vakfı Güçlü Olmalı”

Beykoz Vakfı’nın sosyal ve kültürel alanda çok daha ciddi hizmetler üreteceğine inandığını belirten Başkan Çelikbilek, “Vakfın, Beykoz’un tüm dinamiklerini en güzel şekilde değerlendirip yeni fırsatlar ve imkânları Beykozluların hizmetine sunacağına, üniversitelerle yapacağı protokollerle eğitim konusunda da çok ciddi adımlar atacağına inanıyorum. Beykoz Vakfı güçlü olmalı. Hepimizi Beykoz’a bağlayan çok kuvvetli bir bağ var. Hepimiz Beykozluyuz ve Beykozlu olan herkes Beykoz’un değerlerine sahip çıkar. Vakıf olarak bu sorumluluğu da taşıdığımızı unutmayalım” şeklinde konuştu.

Kongrede belirlenen yeni Yönetim Kurulu’nun daha sonra yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştireceği ve Vakıf Başkanı’nın yönetim kurulu tarafından seçileceği ifade edildi.

Programın sonunda Zeki Durmuş tarafından şehitlerimiz ve Beykoz Vakfı’nda daha önce görev yaparak ahirete intikal etmiş üyelerin ruhuna okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Beykoz Müftüsü Ali Efe dua yaptırdı.