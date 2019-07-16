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Beykoz Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Beykoz Üniversitesi taban puanları 2019, Beykoz Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

16 Temmuz 2019 Salı 10:24
Beykoz Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Beykoz Üniversitesi taban puanları 2019, Beykoz Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Beykoz Üniversitesi bölümleri

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İşletme, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetimi (İngilizce), Uluslararası Ticaret (İngilizce); Sanat ve Tasarım Fakültesi (Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarım, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema); Sosyal Bilimler Fakültesi (Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)); Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), İşletme Mühendisliği (İngilizce), Mimarlık, Yazılım Mühendisliği), Sivil Havacılık Yüksekokulu (Havacılık Yönetimi) olmak üzere toplam 19 lisans programımız bulunmaktadır.

Beykoz Üniversitesi bursları ne kadar?

Beykoz Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lisans ve önlisans programlarının burslu, yüzde 75 ve yüzde 50 indirimli kontenjanlarına öğrenci alacak. Öğrenciler yüzde 50 indirimli kontenjanları ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri ve yerleşmeleri durumunda yüzde 25 tercih bursundan da faydalanabilecek. 29 öğrenci kulübünün yer aldığı üniversitenin tanıtım günleri ise bu hafta içerisinde başlıyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:24
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