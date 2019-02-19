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Beykoz belediyesi CHP meclis üyeleri 2019

CHP Beykoz belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Beykoz’da belediye başkan adayı Coşkun Tosun’u aday gösterdi. Coşkun Tosun ile birlikte Beykoz’da yarışacak CHP Beykoz belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beykoz belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:44
Beykoz belediyesi CHP meclis üyeleri 2019

CHP Beykoz belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Beykoz’da belediye başkan adayı Coşkun Tosun’u aday gösterdi. Coşkun Tosun ile birlikte Beykoz’da yarışacak CHP Beykoz belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Beykoz belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Beykoz İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP'nin Beykoz Belediye Meclis üyesi aday listesi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:44
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