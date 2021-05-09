Beykoz Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor
Beykoz ilçe belediyesi muhtelif cadde ve sokakları yenilemek amacıyla bordür, tretuar ve yol düzenleme yapım işi için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale, muhtelif cadde ve sokaklarda 17000 metrekare beton parke taşı döşenmesi, 70000 metrekare mineral yüzeyli beton parke taşı döşenmesini içeren 70 kalemden oluşacak. İhaleye katılmak isteyenler 01.06.2021 tarih ve saat 14:00’e kadar Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi No:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul adresine başvurmaları gerekiyor. İş yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günü içinde bitirilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ