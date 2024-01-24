Beykoz Belediye Başkanı Aydın'dan bir buçuk ayı özetleyen video! Çocuklarla iletişimi gündem oldu

Başkan Aydın 2023 yılı Kasım ayında ilçedeki iki çocuğa, istedikleri yere halı saha yapma sözü verdi.

Yanındaki belediye yetkilisinden 1.5 aylık süre alan Aydın, sürecin takipçisi oldu.

Çocuklara cep telefonu numarasını da veren Başkan Aydın, "Halı sahamız bitti ya da bitmedi diye bana haber verin" tembihinde bulundu.

Verilen söz bir buçuk ay sonra yerine getirildi.

Başkan Aydın, çocuklardan haber aldıktan sonra onlarla halı saha maçında buluştu.

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Bir buçuk aylık süreci anlatan video, sosyal medyanın da en çok izlenenleri arasına girdi.