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Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi, öğrenciler şaşkına döndü

Beykoz Anadolu Lisesi öğrencileri okulları hakkında verilen icra kararıyla şoke oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi, öğrenciler şaşkına döndü

Beykoz Anadolu Lisesi öğrencileri okulları hakkında verilen icra kararıyla şoke oldu. Okulun bodrum katını, 2004 yılında öğrencilerin okulda staj yapmaları için bir tekstil firmasına kiralayan okul yönetimi, firmayla aralarında yıllardır süren davayı kaybetti. Mahkeme, okulun bodrum katının firmaya devredilmesi yönünde karar verdi. Okulun bodrum katının firmaya devredilmesiyle, okulda yaz eğitimi alan öğrenciler ne yapacaklarını şaşırdı.


Beykoz Çavuşbaşı Mahallesinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi2004 yılındaki yönetimi; okulun bodrum katını, iddiaya göre, öğrencilerin okulda staj yapabilmeleri için bir tekstil firmasına kiraladı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hem okul yönetimine hem de firmaya ihtarname çekilmesiyle firma okuldan çıkmak zorunda kaldı. İşin peşini bırakmayan firma, olayı yargıya taşıyarak okul yönetimi ile mahkemelik oldu. Yıllardır süren mahkeme sürecinin sonunda Yargıtay, firmayı haklı bularak bodrum katının firmaya devredilmesine karar verdi.


Firma yetkilileri kararın ardından okula nakliye araçlarıyla geldi. O sırada yaz kursu için okulda bulunan öğrenciler, okulun bahçesine nakliye araçlarının girmesiyle şaşkınlık yaşadı. Okul yönetimi ile firma yetkilileri arasında okulda tartışmalar yaşanırken, okulun bodrum katındaki bazı malzemeler öğrenciler tarafından okulun üst katlarına taşındı.


Çengeldere Mahalle muhtarı Ramazan Yılmaz, “Buna olan borcunu ödemediğinden dolayı haciz gelmiştir okulumuza. Okulumuzda çocuklar dersten mahrum şu anda.En alt kata geldi haciz. En üst kata taşıyoruz eşyaları. Bir hafta müddet aldık. Bir hafta içerisinde düzelteceğiz okulumuzu inşallah” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’nin tahliye edilmesi ile ilgili olarak 2007 yılında başlayan hukuki süreç takip edilmekte olup, konu ile ilgili gerekli inceleme/soruşturma işlemi de başlatılmıştır. Diğer yandan, okulumuzdaki yaz dönemi eğitim öğretim çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
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