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Beykoz AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan 45 mahallede eş zamanlı esnaf ziyareti

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından ilçenin 45 mahallesinde eş zamanlı olarak partililer esnafı ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 09:11
Beykoz AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan 45 mahallede eş zamanlı esnaf ziyareti

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından ilçenin 45 mahallesinde eş zamanlı olarak partililer esnafı ziyaret etti. Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ında katıldığı ziyaretlerde vatandaşlara ve esnaflara 5 bin zeytin fidesi dağıtıldı.

 

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalar seçim çalışmaları kapsamında farklı stratejilerle seçmene ulaşan AK Parti teşkilatı Beykoz’un 45 mahallesinde eş zamanlı olarak zeytin fidesi dağıttı. İlçe Başkanlığı tarafından partililer bir ilki gerçekleştirerek aynı anda mahalledeki esnafları ziyaret etti. Rüzgarlıbahçe’deki AK Parti Lojistik Merkezi’nde buluşularak gerçekleştirilen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayberk Cengiz, İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları ile mahalle teşkilatlarının yer aldığı yaklaşık 250 teşkilat mensubu katıldı.

 

45 mahallede eş zamanlı 5 bin zeytin fidesi dağıtıldı

 

Teşkilat 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken önemli bir çalışmaya imza atarak aynı anda Beykoz’un 45 mahallesine adeta çıkarma yaptı. Esnafa 5 bin zeytin fidesi hediye eden teşkilat mensupları, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Başkan adayı Murat Aydın’ın da katıldığı ziyaretlerde, esnaflar tek tek ziyaret edildi. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi.

 

Aydın Kavacık’ta tanzim çadırına da uğradı

 

Ziyaretler kapsamında Başkan adayı Aydın, Kavacık’ta kurulan tanzim çadırına da uğradı. Burada alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Aydın, çocukları da severek oyuncak hediye etti. Yaşlıları da ihmal etmeyen Aydın, gençlerle uzun süre ilgilendi. Kendisine ikram edilen tatlıları geri çevirmeyen Aydın, bir iş yerindeki gördüğü evcil kedinin başını okşadı. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın’ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:11
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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