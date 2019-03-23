Beykoz adayı Murat Aydın: “Kültür ve sanatta Beykoz’dan başlayarak dışarıya yayılacağız”

Kavacık’taki Kanlıca Musiki Akademisi ve Sanat Evi’ni ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, “Kültür ve sanatta Beykoz’dan başlayarak dışarıya yayılacağız, tarzımız bu şekilde olacak. Çünkü yerel bir belediyeyiz, yerel olanların yaşatılması, sonra da genel olana doğru mutlaka yürümek gerekiyor” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne az zaman kala çalışmalarına devam eden ve kültür-sanat faaliyetlerine de ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Kavacık’taki Kanlıca Musiki Akademisi ve Sanat Evi’ni ziyaret etti. İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç’ın eşlik ettiği Aydın, burada sanatçılarla sohbet etti. Ekibe çalışmalarında başarılar dileyen Başkan adayı Aydın,

kültür ve sanata verdiği önemden bahsederek, “Duyabilmek, anlayabilmek insana inanılmaz katkı veriyor. Ufacık bir eğitim ve farkındalık dışarıdaki o seslerin ve namelerin neler neler olduğunu, insanın gönlüne ve ruhuna nasıl hitap ettiğini, hele ki onların yine bir duyguyla bütünleştirilerek yeniden ele alınıp notalarla mikrofonlu ya da mikrofonsuz söylendiğinde çok farklı yerlere dokunur. Bu enstrümanlara her dokunduğunuzda farklı seslerin ortaya çıkması zaten doğadan özümsenen bir şeydir. Bunu duyabiliyorsanız, algılama yeteneğiniz varsa, o zaman yaşamdan, sanattan zevk almaya başlıyorsunuz. Ben bunu fotoğraf çekerken hissediyorum ve yaşıyorum. Bu tür konularda Beykoz’dan başlayarak dışarıya yayılacağız, tarzımı bu şekilde olacak. Çünkü yerel bir belediyeyiz, yerel olanların yaşatılması, sonra da genel olana doğru yürümek mutlaka gerekiyor” dedi.

Takdim edilen çiçeği sanatçıya hediye etti

Aydın, konuşmasının ardından akademideki ekipten sözlü ve müzikli birkaç eser dinledi. Sanat evinde kendisine plaket ve çiçek takdim edilen Başkan adayı Aydın, kabul ettiği çiçeği oradaki başka bir kadına vererek inceliğini ortaya koydu. Zaman zaman espri yaparak sanatçıları da güldürmeyi ihmal etmeyen Aydın, ardından sanat evinden ayrıldı.