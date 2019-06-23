Beykent Üniversitesi taban puanları 2019 Beykent Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Beykent Üniversitesi taban puanları 2019, Beykent Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019 araştırılırken, ÖSYM de YKS tercih kılavuzunu yayınladı. 2019 YKS tercih kılavuzuna göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Beykent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli)

Beykent Üniversitesi Fizyoterapi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Fizyoterapi (Burslu)

Beykent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu

Beykent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Makine (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Makine (Burslu)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Lojistik (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Makine (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Mekatronik (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (Burslu)

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanlarını ve Iğdır Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

ÖSMY üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)