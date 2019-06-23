0553 313 94 23

Beykent Üniversitesi taban puanları 2019 Beykent Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Beykent Üniversitesi taban puanları 2019, Beykent Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019 araştırılırken, ÖSYM de YKS tercih kılavuzunu yayınladı. 2019 YKS tercih kılavuzuna göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

23 Haziran 2019 Pazar 21:20
Beykent Üniversitesi taban puanları 2019 Beykent Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Beykent Üniversitesi taban puanları 2019, Beykent Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019 araştırılırken, ÖSYM de YKS tercih kılavuzunu yayınladı. 2019 YKS tercih kılavuzuna göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Beykent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli)

Beykent Üniversitesi Fizyoterapi (Ücretli) 

Beykent Üniversitesi Fizyoterapi (Burslu)

Beykent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu

Beykent Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Ücretli) 

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Makine (Ücretli) 

Beykent Üniversitesi Makine (Burslu)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (Ücretli) 

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Lojistik (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Makine (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Mekatronik (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (Ücretli)

Beykent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (Burslu)

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanlarını ve Iğdır Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

 ÖSMY üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 21:20
  1. Iğdır
  2. beykent üniversitesi taban puanları 2017 2018
  3. beykent üniversitesi taban puanları 2019
  4. beykent üniversitesi taban puanları ve ücretleri
  5. beykent üniversitesi taban puanları 2018 2 yıllık
  6. beykent üniversitesi sıralama 2019
  7. beykent üniversitesi fizyoterapi puanları
  8. beykent üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  9. Beykent Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    1. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    2. Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan..
    3. Dini etkinlikte çadır çöktü! Çok..
    4. Denizli’de otomobil ile hafif ticari..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin..
    6. İpek Soylu, Portekiz’de şampiyon
    7. Bitlis Eren Üniversitesi taban..
    8. Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini..
    9. Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı?..
    10. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim..
    11. İki Türk aynı gecede rakiplerini..
    12. YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde..
    13. Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na..
    15. Hamas'tan Bahreyn Çalıştayı'ndaki..
    16. YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet..
    17. YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var...
    18. YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak..
    19. YSK başkanı Sadi Güven: Sonuçlar en..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul..
    21. YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en..
    22. İBB Başkanlığı seçimini İmamoğlu kazandı
    23. Isparta'da feci yangın! Ahşap evler..
    24. İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    26. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrıresmi..
    29. Kaza tartışmasında kalp krizi geçirdi,..
    30. Beykent Üniversitesi taban puanları..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...