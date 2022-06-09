  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 7 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:43:00 -
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (6  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim  durumunu  gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular  5.6.2022 tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  T.C. Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  aracılığı  ile  yapılabilir. Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için  gerekli  belgeler  ve  diğer  tamamlayıcı  bilgiler  ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23