  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 28 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:35:00 -
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre  Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Tıp  Fakültesi  ve  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  bünyesine  çeşitli  alanlarda;  28  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlana  konu  olan  kadrolar  tam zamanlı.

Profesör  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve  bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekte.

Doçent  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve  bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekte.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri gerekmekte.

Başvurular bu  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım tarihinden  itibaren 15  gün  içinde T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyen TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 40. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

CHP-FETÖ işbirliği! Cihangir İslam'dan skandal sözler
Siyaset

CHP-FETÖ işbirliği! Cihangir İslam'dan skandal sözler

İktidar olma yolunda gözü dönen CHP, FETÖ'cülerden yardım isteme noktasına geldi!.. KHK'lılarla görüşen CHP'li heyet, skandal vaatlerde bulu..
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

Başkan Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak "Karadağ - Türkiye" mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay