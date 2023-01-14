Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 13.01.2023

Son Başvuru Tarihi: 27.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 31.01.2023

Yazılı Sınav Tarihi: 02.02.2023

Nihai Değerlendirme Tarihi: 03.02.2023

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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