  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'a alçakça tuzak! Yaptıkları plan, herkesi şoke etti

Fırıldak Ekrem ihram giydi! Dün LGBT’ye, bugün Umreye

Türkiye ve Çin ortaklığında kuruldu! Onlarca ülke Ağrı'da üretilen bu ürünün peşinde

Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

CHP’den milletvekili adayı olacak mı? Yazıcıoğlu'ndan jet hızında açıklama

Hulki Cevizoğlu bombaladı! "Kimin kuklası?"

EYT için müjde az önce geldi! İlk maaşlar o tarihte hesapta olacak

Planlarınızı ona göre yapın AK Parti milletvekili açıkladı! Seçim öne alınabilir

Davutoğlu ve Babacan'a bomba teklif! Duyan, şaştı kaldı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Astrolojiye inanmak günah mı?' sorusuna tartışma çıkaracak cevap: Ben balık burcuyum...
Ekonomi Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 14:56:00 -
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 13.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 27.01.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 31.01.2023
Yazılı Sınav Tarihi: 02.02.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi: 03.02.2023
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23