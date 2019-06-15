ÖSYM 2019 YKS sınavına ilişkin son dakika gelişmesi. Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. ÖSYM YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak. Beykent Üniversitesi taban puanları 2019, Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas. Beykent Üniversitesi bölümleri ile 2 ve 4 yıllık taban puanları araştırılmakta.

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Beykent Üniversitesi bölümleri, Beykent Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Beykent Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Beykent Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Beykent Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Beykent Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri.

Beykent Üniversitesi bölümleri

Bankacılık ve Finans(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Fakülte)(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Diş Hekimliği(%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Görsel İletişim(%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Yüksekokul)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hukuk(%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Burslu)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İktisat(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarım(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

İletişim ve Tasarım(%75 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

İletişim ve Tasarım(Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(%25 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İşletme(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Matematik(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik(%75 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Medya ve İletişim(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve İletişim(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Mimarlık(%25 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(%75 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi(Fakülte)(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sinema ve Televizyon(%25 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve Televizyon(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve Televizyon(Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(%75 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Tıp(%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(Burslu)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(Ücretli)

(Tıp Fakültesi )

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

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