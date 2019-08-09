0553 313 94 23

Beyin ölümü gerçekleşen genç, karaciğer hastasına mut oldu

Osmaniye'de, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri, Malatya'da organ bekleyen bir hastaya nakledildi

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Beyin ölümü gerçekleşen genç, karaciğer hastasına mut oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri, Malatya'da organ bekleyen bir hastaya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da trafik kazası geçiren Yusuf Güzel (20), Osmaniye Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.

Tedavi sürecinde, dün beyin ölümü gerçekleşen Güzel'in ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Araştırma sonucu Güzel'in karaciğerinin, Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Malatya İnönü Üniversitesi'nden gelen bir ekip Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Güzel'in karaciğerini 3 saatlik operasyonla aldı.

Ekiplerin ambulans helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüğü organ, buradaki hastaya nakil edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. organ nakli
  2. Osmaniye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Senegal'in okyanus kıyısındaki kutsal adası Sangomar
    1. Senegal'in okyanus kıyısındaki kutsal..
    2. Devletten aldığı destekle arıcılıkta..
    3. “İvme’den esnaf da yararlansın”
    4. Başkan Ali Çetinbaş: Bayramlar;..
    5. Hükümetten kamu işçilerine yeni zam..
    6. "İİT, Afganistan'da yumuşak güç işlevi..
    7. Bayram harçlığını Paycell’den..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Samsun’da
    9. Olimpik havuzda, 2 bin çocuk, yüzme..
    10. Kıbrıs Gazisi Apaydın’a Milli Mücadele..
    11. Duran araba adama çarptı
    12. Dışişleri Bakanlığı Milli Mücadele..
    13. Sivrihisar’da Açık Hava Sinema..
    14. Başkan Akın’dan personele bayram..
    15. Kurban Bayramı’nda, deri ihtiyacının..
    16. GRAFİKLİ - Süper Lig'e "teknik" bakış
    17. Temmuz ayından en çok dolar kuru..
    18. Kütahya’da ’Engelsiz belediye’ projesi
    19. Yunusemre’de kurban kesim yerlerinde..
    20. ABD’nin milli istihbaratının başına..
    21. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    22. "İnşallah bu takımı Avrupa'ya..
    23. "Kurban etlerini alüminyum folyoya..
    24. Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek
    25. Türkiye'nin uzay yolculuğunda özel..
    26. Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türk..
    27. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    28. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    29. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    30. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama