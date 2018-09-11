Beyin kanseri tedavisinde sevindiren gelişme! Fareler üzerinde denendi

California Üniversitesinden bilim insanları, bir hastadan çıkarılan, en agresif beyin kanseri türü glioblastoma hücrelerini, laboratuvar ortamında ve nakledilen fareler üzerinde inceledi.

Araştırmada, GABP proteininin "GABPbeta1L" adındaki küçük bir bölümünün, kanser hücrelerinin süresiz bölünmesinin etkinleşmesinde kilit rol oynadığı tespit edildi.

SONSUZ BÖLÜNMEYİ DURDURDU

Gen düzenleme aracı CRISPR kullanarak GABP proteininden beta1L unsurunu çıkaran bilim insanları, yöntemin işe yaradığını ve beta1L yoksunluğunun, kanser hücrelerinin sonsuz bölünme eylemini durdurduğunu belirledi.

"YENİ İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNDE UMUT VERİCİ"

Araştırma ekibinin lideri nöro-cerrahi ve nöro-onkoloji Profesörü Joseph Costello, bulguyu, glioblastoma ve TERT geni mutasyonlarına sahip diğer birçok kanser türünde beta1L'yi hedef alan yeni bir ilacın geliştirilmesi açısından ümit verici olarak nitelendirdi.