THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Beyin kanseri tedavisinde sevindiren gelişme! Fareler üzerinde denendi

Bilim insanları, beyin kanserinin bir türünde, kanser hücrelerinin sonsuz bölünmesinde anahtar role sahip olduğunu belirledikleri bir protein unsurunu etkisiz kılmayı başardı.

11 Eylül 2018 Salı 18:17
Beyin kanseri tedavisinde sevindiren gelişme! Fareler üzerinde denendi

California Üniversitesinden bilim insanları, bir hastadan çıkarılan, en agresif beyin kanseri türü glioblastoma hücrelerini, laboratuvar ortamında ve nakledilen fareler üzerinde inceledi.

Araştırmada, GABP proteininin "GABPbeta1L" adındaki küçük bir bölümünün, kanser hücrelerinin süresiz bölünmesinin etkinleşmesinde kilit rol oynadığı tespit edildi.

SONSUZ BÖLÜNMEYİ DURDURDU

Gen düzenleme aracı CRISPR kullanarak GABP proteininden beta1L unsurunu çıkaran bilim insanları, yöntemin işe yaradığını ve beta1L yoksunluğunun, kanser hücrelerinin sonsuz bölünme eylemini durdurduğunu belirledi.

"YENİ İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNDE UMUT VERİCİ"

Araştırma ekibinin lideri nöro-cerrahi ve nöro-onkoloji Profesörü Joseph Costello, bulguyu, glioblastoma ve TERT geni mutasyonlarına sahip diğer birçok kanser türünde beta1L'yi hedef alan yeni bir ilacın geliştirilmesi açısından ümit verici olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:17
  1. Beyin kanseri
  2. tedavide yeni gelişme
  3. beyin
  4. kanser
  5. bilim
  6. bilim insanları
  7. deneyler
  8. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşinizle doğru iletişim kurmak için yapmanız gerekenler
    1. Eşinizle doğru iletişim kurmak için..
    2. Buğday çimi oldukça faydalı
    3. Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin
    4. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    5. Uyku kaçırmak için yöntemler
    6. Tek derdimiz boyum uzasınise...
    7. Gözler bu toplantıda! Türkiye'den..
    8. Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları
    9. Kajunun faydaları nelerdir?
    10. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    11. Fırında bamya pilaki tarifi
    12. Koltuktan süt lekesi nasıl çıkar?
    13. Kabuğunu asla atma!
    14. Bunlardan ne köy olur, ne kasaba!..
    15. Buğday salatası tarifi
    16. İmzayı attı! Pierre Webo geri döndü
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    18. Dedesi Osmanlı vatandaşıydı.....
    19. Anlaşma imzalandı! Türkiye Sudan'dan..
    20. Beyin kanseri tedavisinde sevindiren..
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!