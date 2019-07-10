Beyin kanaması; Beyni besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu, kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesi sonrası oluşan duruma beyin kanaması adı verilmektedir. Kimi zaman aniden gerçekleşen ve hayata mal olan beyin kanaması nasıl gerçekleşir? Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?

Görme, işitme, öğrenme ve düşünme başta olmak üzere vücudun tüm fonksiyonlarından sorumlu olan ve hayati önem taşıyan beyin, darbe ve çarpmalara karşı kafatası tarafından korunur. Ancak iç basınç ve ciddi travma gibi durumlarda beyin kanaması gerçekleşebilir. Her yaş grubunda görülebilen bu rahatsızlık özellikle 50-60 yaş aralığındaki bireylerde daha yaygındır. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla rastlanan beyin kanaması, her yıl binlerce insanın ölümüne ya da ciddi derecede sakatlanmasına neden olur.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir?

Genellikle tek taraflı yüz felci

Bacaklarda karıncalanma ve uyuşukluk hissi

Kolları kaldırmada ve havada tutmada zorlanma

Görme problemleri, gözlerin kontrol dışı hareket etmesi ve göz kapağının düşmesi

Yutkunma zorluğu

Mide bulantısı, kusma ve tat almada bozukluk

Vücudun tek tarafında zayıflık, uyuşma ve karıncalanma hissi

Beyine giden kan akışındaki azalmadan dolayı ani baş dönmeleri

Denge ve koordinasyon eksikliği

Şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, uyuşukluk, güçsüzlük, konuşulanları anlamama, uyku hali, çevredeki olaylara ve seslere karşı kayıtsız kalma ve konuşmada bozukluk gibi durumlar ise tansiyona bağlı beyin kanaması belirtileri arasında yer alır.

Beyin kanaması neden olur?

Böbrek yetmezliği, diyabet gibi kronik hastalıklar ve bazı kan hastalıkları

Sigara ve alkol kullanımı

Bazı karaciğer hastalıkları ve doğumsal damar hastalıkları

Pıhtılaşma bozuklukları ve pıhtılaşmayı engelleyen ilaçların kullanımı

Yüksek Tansiyon

Beyin içindeki küçük arter damarlarda ya da ana damarlarda meydana gelen tıkanıklıklar, beyin damarlarındaki balonsu yapılar (anevrizma)

Beyin tümörleri

Kazalar ve şiddet sonucu başa gelen darbeler, travma sonrası kafatası hasarları, beyin dokusu hasarları

Genetik yatkınlık

Beyin kanama