Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek: Uzun bir süre etkili! Beyne direkt etki ediyormuş! Yıllarca yanlış tüketmişiz!

Kırmızı pancar bilimsel olarak beta vulgaris olarak öğrenilen ve dünyadaki bir hayli mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Kırmızı pancarın bereketleri nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları maniler? Tüm bu suallerin yanıtlarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel söyledi.

Pancar ve pancar suyu; iyileştirilmiş kan akımı, daha düşük kan tazyiki ve çoğaldırılmış egzersiz performansı gibi bir hayli sıhhat bereketiyle ilişkilendirilmiştir. Bu sıhhat verimlerinin çoğu, inorganik nitratların yüksek içeriğinden kaynaklanmaktadır.

KIRMIZI PANCARIN YİYECEK KIYMETİ

Pancar esas olarak su, karbonhidrat ve liften oluşur. Alttaki tablo, pancarda bulunan bazı yiyecek maddeleri hakkında bilgi kapsamaktadır:

100 gram kırmızı pancarda bulunan gıdalar şu biçimdedir:

Kalori: 43 kkal

Karbonhidrat: 9,6 gr

Protein: 1,6 gr

Lif: 2,8 gr

Şeker: 6,8 gr

Yağ: 0,2 g

Potasyum: 266

mg

KIRMIZI PANCARIN SAĞLIĞIMIZA OLAN BEREKETLERİ

Tansiyonun Hakimiyet Altında Yakalanmasına Takviye Eder:

Çalışmalar, pancarın birkaç saatlik bir müddet zarfında kan tazyikini 4-10 mmHg kadar düşürebileceğini göstermiştir. Bu tesir ham pancarda pişmiş pancara göre daha eforludur. Pancarın bu kan tazyikini düşürme tesiri, kan damarlarının rahatlamasını ve genişlemesini sağlayan bir molekül olan nitrik oksitin seviyelerini artırmasından kaynaklanmaktadır.

Pancardaki nitrat kan tazyikinin düşmesini sağlayan nitrik okside dönüştürülür.

Sportif performansı arttırır

Bir Hayli araştırma nitratın, özellikle yüksek yoğunluklu dayanıklılık egzersizi sırasında fiziksel performansı artırabileceğini göstermiştir. Pancar veya pancar suyu da yüksek inorganik nitrat içeriğinden dolayı çalışmaların çoğunda nitrat kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmalar, pancar tüketiminin egzersiz sırasında gereksinim dinlenen oksijen ölçüsünü eksilterek ve bitkinlik sezme vaktini uzatarak sportif performansı artırdığını gösteriyor.

Yapılan bir çalışmada bisiklet sporcularına 500 mL pancar suyu ve plasebo verilerek, 4 ve 16 kilometre mesafeli bisiklete binme faalliklerini bitirmeleri istendi. Çalışma neticesinde pancar suyu alan sporcuların her iki mesafeyi de plasebo alan sporculardan % 2,7 daha süratli bitirdiği bildirildi.

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Pancarın etksini had safhaya çıkarmak için idman veya müsabakadan 2-3 saat evvel harcanması gerekmektedir.



İnflamasyon ile çabaya takviye eder

Kronik inflamasyon; obezite, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve kanser gibi muhtelif hastalıklarla ilişkilidir. Pancar, potansiyel olarak bir dizi anti-enflamatuar özelliğe sahip olabilen betalain ismi verilen pigmentleri içerir.

Osteoartritli hastalarda yapılan bir çalışma, pancar özü ile yapılan betalain kapsüllerinin hastalıkla ilişkili sızı ve rahatsızlığı eksilttiğini göstermiştir.

Sindirim sıhhatini desteklemeye dayanakçı olur

Perhiz lifi sıhhatli perhizin ehemmiyetli bir bileşenidir ve muhtelif hastalıkların tehlikesinin eksiltilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Pancar 100 gramında takribî 2-3 gram lif sağlar. Yüksek lif içeriği sayesinde pancar, kabızlığın önlenmesine ve sıhhatli bir sindirim sistemi geliştirilmesine dayanakçı olur.

Beyin sıhhatini desteklemeye dayanakçı olur

Zekâsal ve öğrenişsel işlevler natürel olarak yaşla beraber eksilir. Beyindeki kan akışında ve oksijen beslemesindeki düşüş bu eksilmeye katkıda bulunur. Pancardaki nitrat, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder ve böylece beyne kan akışını artırarak zekâsal ve öğrenişsel işlevi geliştirebilir. Bununla beraber, pancarların beyin işlevlerini iyileştirmek ve demans tehlikesini eksiltmek için muayenehane bir etrafta kullanılıp kullanılamayacağı henüz gösterilmemiştir.

Kanser önleyici tesirlere sahiptir

Pancarın antioksidan içeriği ve anti-enflamatuar yapısı, kanseri önleyebilme potansiyeline ilgi duyulmasını sağlamıştır. Pancar ekstresinin hayvanlarda ur hücrelerinin ayrılınmasını ve gelişmesini eksilttiği gösterilmiştir. İnsan hücrelerini kullanan bir tüp çalışmasında betalain pigmentleri yüksek olan pancar ekstraktının prostat ve meme kanseri hücrelerinin gelişmesini eksilttiği tespit edildi. Genel olarak perhizinize ne kadar muhtelif renkteki meyve ve sebzeleri ilavelerseniz o kadar fazla antioksidan harcamış olursunuz. Daha fazla antioksidan almak demek, bazı kanser cinsleri için tehlikeyi eksiltmenize dayanakçı olabilir.

Kilo vermeye dayanakçı olur

Pancar, yüksek su ve düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için bereketlidir. Ayrıca pancardaki lif, iştahı eksilterek ve dolgunluk duygularını teşvik ederek kilo kaybını çoğaldırmaya dayanakçı olabilir, böylece toplam kalori alımını eksiltir. Çalışmalarda pancarın kilo üzerindeki tesirleri doğrudan test edilmemiş olsa da, perhizinize pancar ilave etmenin kilo vermenize dayanakçı olabileceği muhtemeldir.

Sonuç olarak pancar, potansiyel sıhhat bereketlerinden faydalanmak için günlük beslenmeye dahil edilebilecek yiyecek içeriği yoğun bir yiyecektir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalıkların önlenmesinde ve sıhhatin sürdürülmesinde en ehemmiyetli olan toplam perhiz veya genel beslenme biçimidir.