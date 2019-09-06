Beyin hücrelerini yenileyen 3 gıda

Her besin kendi içinde belli özellikler ve yararlara sahiptir. Günlük yaşantı içerisinde her besin grubundan bir miktar alıp, fazla abartmadan, beslenmemizi tamamlamalıyız. Peki bu kriterlere göre beyni geliştiren besinler nelerdir? Beyin hücrelerini yenileyen gıdalar nelerdir? İşte detaylar...

Bazı besinler hücre yenileyen bir yapıya sahiptir. İçeriği ve yapısı gereği gelişime destek sağlayan bu besinler, düzenli tüketildiğinde, hissedilir bir fark meydana geliyor.

1-Yoğurt

Probiyotik deposu olan yoğurdun faydaları saymakla bitmeyecek türden. İçeriğindeki protein ve tirozin sayesinde oldukça etkili bir gıdadır. Bu sayede beyin gelişimini ve hafızay güçlendiriyor. Uzmanlarca, doğal olarak yapılıp tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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2-Yer fıstığı

Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı bu özelliği sayesinde beyin sağlığının korur ve gelişimine destek verir. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Ancak yer fıstığının alerjik özelliği ve yüksek kalorili olması sebebiyle günde 10 adet tüketmek yeterli olacaktır.

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3-Ceviz

Ceviz içeriğindeki doğal yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından fazlaıyla zengin bir besindir. Bu sayede ceviz hafızayı kuvvetlendirir, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirir.