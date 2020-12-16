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Dünya Beyin ameliyatında piyano çaldı
Dünya

Beyin ameliyatında piyano çaldı

Hindistan'da doktorlar, 6 saatlik ameliyat sırasında Saumya'dan piyano çalmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:53:00 -
Beyin ameliyatında piyano çaldı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Gwailor kentinde 9 yaşındaki Saumya adlı kız, beyin tümörü ameliyatında sıra dışı anlara neden oldu.

Saumya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için ameliyat oldu.

Doktorlar piyano çalmasını istedi

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Saumya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

6 saatlik operasyon

Yaklaşık 6 saat süren operasyon boyunca piyano çalan Saumya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum." dedi. Saumya'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

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