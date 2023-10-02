Beygir gücünden elektrik gücüne yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli Türkiye'de

Tarihi Van Kalesi’nin aynası konumundaki Van Müzesi’nden başlayan Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli test sürüşüne bölgenin eşsiz coğrafyası ev sahipliği yaptı.

0’dan 100 km/s’ye 7.4 saniyede ulaşıyor

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7.4 saniyede ulaşıyor. Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle kullanıcılara sunuluyor.

Geniş iç hacim

Elektrikli DNA’sını hem sürüş hem de tasarım öğeleriyle birleştiren Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli’de yeni yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlar, zarif bir şekilde uygulanıyor ve hassasiyetle birleşiyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgara, modern bir his veriyor.

20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar güçlü ve sağlam bir his uyandırıyor. Alçalan tavan çizgisi, artırılmış diz genişliği ve düz kapı kolları coupe görünümü sağlıyor. Kabin yüksekliği, genişliği ve bagaj hacmi ise geleneksel hatchback mimarisini andırıyor.

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli’de kullanılan batarya 110 mm ile her zamankinden daha ince.

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160 kW güç ve 300 Nm tork

Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile elektrikli araç sürme keyfini yeni bir zirveye taşıyor. Yeni modelin Techno versiyonunun opsiyon hariç fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olarak kullanıcılara sunuluyor.

Çağdaş: Segmentindeki en yüksek güce sahip

MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Megane adının hem Türkiye hem de Avrupa için oldukça önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: “Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1.3 milyon adette sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli 160 kW motoru ile segmentindeki en yüksek güce ve şarjlanma özellikleri ile segmentteki en iyi değerlere sahip. Ayrıca segmentindeki en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip. Bu sayede ortalamada 450 km WLTP menzili, şehir içinde ise 530 km menzil sunabiliyor.” Austral ve ağustos itibarıyla satışlarına başladıkları Megane E-Tech ile C segmentinin yüzde 98’ine erişim sağladıklarını bildiren Çağdaş, “2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5 bin adetten fazla elektrikli otomobil sattık ve ODD verilerine göre en çok elektrikli otomobil satan marka konumundayız. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen markalardan biriyiz ve elektrikli araçlar konusunda sektörde öncü bir markayız. Renaulution stratejimiz ile bu durumu daha da güçlendirmek ve tam olarak elektrikli otomobiller ile özdeşleşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.