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Ekonomi ‘Beyazperde'ye rekor destek
Ekonomi

‘Beyazperde'ye rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın son değerlendirme toplantısı ile sinema sektörüne 17 proje için 14.2 milyon liralık destek sağladı. 2020’de 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37.4 milyon TL aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:22:00 -
‘Beyazperde'ye rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın son değerlendirme toplantısı ile sinema sektörüne 17 proje için 14 milyon 250 bin liralık destek sağladı. Yeni sinema kanununun ardından destek miktarı artırılarak, 2020’de toplam 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37 milyon 425 bin lira aktarıldı.

Yeni bir rekor

Bakanlığın yıl içerisinde sektöre verdiği destek miktarı yeni bir rekor oldu. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik değerlendirme kurulu son toplantısında “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım” ile “uzun metrajlı sinema film yapım” ve “ortak yapım” türünde 150 projeyi değerlendirdi.

17 proje faydalanacak

Kurulun yeni kararıyla 8 “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım” projesi 5 milyon 700 bin lira, 7 “uzun metrajlı sinema film yapım” projesi 7 milyon 450 bin lira, 2 “ortak yapım” projesi de 1 milyon 100 bin lira destek aldı. Kararla, 17 proje için toplam 14 milyon 250 bin liralık destek sağlanacak. Bakanlık ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlere olanak verecek.

Usta yönetmenler unutulmadı

Bakanlığın desteklediği yeni filmler arasında Türk sinemasını başarıyla temsil eden yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Artakalan”, Mehmet Eryılmaz’ın “Zeynep ve Musa”, Faruk Hacıhafızoğlu’nun “Kirpinin Boya Kalemleri” ile Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğin Gibi Değil” eserleri bulunuyor.

Animasyon sinema filmi sayısında belirgin artış

Son yıllarda uzun metrajlı animasyon film desteklemesi de vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış sağladı. Yerli animasyon filmler özellikle geçen yıl büyük başarılara imza atarken, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen “Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip” desteklenen animasyon projesi oldu.

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