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Beyazlayan saça ne iyi gelir?

Saç beyazlanması yaşlanma göstergesi olarak kabul ediliyor. Oysaki tüm yaş gruplarında saç beyazlanması görülebilir. Peki, saç beyazlanmasını önlemenin doğal yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:18
Beyazlayan saça ne iyi gelir?

SOĞAN SAÇ DERİSİNİ BESLER

Sağlık ve güzellik açısından sayısız faydaya sahiptir.Soğan sağlık ve güzellik açısından sayısız faydaya sahiptir, bunu içeriğindeki yüksek oranda besleyici özelliklerine borçludur. Erken saç beyazlamasını yavaşlatmak için soğan doğrudan saç derisine uygulanabilir.İngiltere Birleşik Krallığı Bradford Üniversitesinde yapılan bir çalışmada soğanın katalaz olarak bilinen bir enzimi içerdiği ve bunun da saç köklerinde biriken ve renklerini kaybetmelerine yol açan hidrojen peroksidi ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Buna ek olarak, soğanı uyguladığınızda saçlarınızın sağlıklı uzamasını da desteklemişoluyorsunuz.

AVOKADODA BULUNAN E VİTAMİNİ SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR

Erken yaşlanmayı önlemek için bire birdir. Bu süper nemlendirici meyve parlak saçlar ve erken yaşlanmayı önlemek için bire birdir. Avokado mineraller, yağlı asitler ve saç sağlığı için gerekli olan E vitaminin rejeneratif özelliklerini taşır.Bunların hepsinden yararlanmak için meyveyi açıp içini ezin ve saçlarınıza ve saç derinize maske uygulayın.

KINA

Kına saç boyası olarak da kullanılan doğal bir pudradır ve kimyasal ürünlerdeki gibi olumsuz yan etkileri yoktur. Bu doğal madde kırmızımsı renge sahiptir ve farklı malzemelerle kullanılırsa başka renkler de oluşturabilir.Kınayı biraz suyla karıştırıp saçlarınıza bu macunu uygulayın. Koyu kahverengi saçlar için bir diğer seçenek ise bunu uygularken biraz Hindistan cevizi yağı kullanmaktır.

CEVİZ YAPRAKLARINDAN ÇAY YAPARAK SAÇLARINIZA UYGLAYIN

 Ceviz yaprakları beyaz saçları saklar ve kimyasal malzemelerdeki gibi olumsuz yan etkiler olmadan görünümlerini azaltır.Ağacın yaprakları junglona olarak bilinen bir madde içerir, bu kozmetik endüstrisinde de kullanılan doğal bir renklendiricidir. Ceviz yapraklarından bir çay yapın ve saçlarınıza uygulamadan önce 15 dakika soğutun.

ADAÇAYI SAÇINIZIN RENGİNİ RESTORE EDER

Saçları koyultmak ve beyazları kapatmak için adaçayı yapraklarından çay yapın.Adaçayı içeriğinde bir çok doğal boya içerir ve bu da doğal saç renginizi restore eder ve beyaz saçların ortaya çıkışını azaltır. Saçları koyultmak ve beyazları kapatmak için adaçayı yapraklarından çay yapın, iyice rengi ve özü çıkana kadar 30 dakika kaynatın. Sonra ılık hale gelince saça uygulayın. En iyi sonuçları almak için haftada 3 kez uygulayın.

BİBERİYE BEYAZLARLA DOĞRUDAN SAVAŞAN ANTİOKSİDANLAR İÇERİR

Beyazlarla doğrudan savaşan antioksidanlar içerir.Bu bitki saç bakımı için çok popülerdir çünkü saç uzamasını teşvik eder ve saçın doğal rengini korumasına yardımcı olur. Biberiye yüksek oranda kafeik ve biberiye asitleri, beyazlarla doğrudan savaşan antioksidanlar içerir.

1/4 bardak Biberiye

1/4 bardak Adaçayı

2 bardak Su (400 ml)

NASIL HAZIRLAYACAKSINIZ?

Suyu kaynama noktasına getirin ve şifalı bitkileri ekleyin. Saçlarınıza ve saç derinize uygulamadan önce bütün gece bekletin.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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