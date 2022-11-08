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Medya Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!
Medya

Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!

Televizyon programcısı Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:30:00 -
Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!

Beyazıt Öztürk'ün annesinden kötü haber geldi. Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen Öztürk'ün annesi beyin kanaması geçirdi. Nurten Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre Nurten Öztürk'ün durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Beyazıt Öztürk'ün annesinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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