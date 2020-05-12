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Aktüel

Beyazgül’den Engelliler Haftası mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:03:10 -
Beyazgül’den Engelliler Haftası mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Beyazgül mesajında, “Her yıl 10 -16 Mayıs tarihleri arasındaki bir haftalık süre, toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır. İnsanı zübde-i kainat ve eşref-i mahlûkat olarak gören, insana insan olduğu için kıymet veren bir medeniyetin mensupları olarak, engellilere yardım etmenin sadaka ve Allah’a olan sadakatimizi gösteren bir davranış olduğunu bildiren bir peygamberin ümmetiyiz. İşte biz de bu alanda inanç ve medeniyet tarihimizden aldığımız ilhamları çağımızın çözüm yönetimleriyle birleştirdik. Gerek Merkez Hükümetimiz gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak bu güne kadar engellilerin yüzünü güldürecek birçok işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık. “İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın” prensibini asla unutmadık, göz ardı etmedik. Emanetimiz olarak kabul ettiğimiz engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını dikkate almak, çözüm üretmek bizim için önemli bir sorumluluk, asli bir görevdir. Büyükşehir Belediyemize ait toplamda 14 bin m alan üzerinde kurulu olan, tüm engel gruplarını kapsayan, Engelliler Koordinasyon Merkezi’mizde, kapalı spor salonu, eğitim sınıfları, hobi bahçeleri, konferans salonu ve engelli yüzme havuzu mevcuttur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak genel amacımız Şanlıurfa’da yaşayan yaklaşık 43 bin engelli bireyi evlerinden dört duvar arasından kurtarıp sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamaktır. Bizim kültür ve medeniyetimizde engelli olmak, karşılığı cennet olan ağır bir imtihandan geçmektir. Yeter ki engelliler önüne çıkan her engele, Eyüp peygamberin sabrı gibi bir sabırla dayansınlar. Yılın sadece bir haftası ya da bir günü değil, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu samimiyetle ifade ediyoruz. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında daha artması dileğiyle, Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

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