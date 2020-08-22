Beyaz TV’de yayınlanan programda 'Fahriye Evcen' ile ilgili sorulan tuhaf soru tepki çekti

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Her Ramazan ayında televizyonlarda yayınlanan iftar ve sahur programlarından alışık olduğumuz hocalara sorulan tuhaf sorular bu kez gündüz kuşağı bir programda ortaya çıktı. Beyaz TV’de yayınlanan programda bir izleyici Yusuf Kavaklı Hoca’ya, kocasının Kuruluş Osman dizisinde ‘Osman Bey’ karakterini oynayan Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’e aşık olduğunu bunun günah olup olmadığını sordu.

Kadın izleyicinin sevilen dizi Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusunun eşi üzerinden sorduğu provokatif soru dini meselelerin televizyon programlarında ne denli sulandırıldığını ortaya koydu.

Skandal soru

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'ın sunucusu olduğu “Hayatta Her Şey Var” adlı programa ilahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca konuk oldu.

Sosyal medyadan izleyicilerin sordukları soruları Yusuf Kavaklı Hoca’ya ileten Nur Viral, bir kadın izleyicinin akla ziyan sorusunu dile getirdi. Viral, "Bir kadın izleyicimiz 'Kocam Fahriye Evcen'e aşık ve her gün kavga ediyoruz günaha giriyor mu?' diye sormuş" dedi.

Kavaklı hoca istifini bozmadı

Skandal soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yusuf Kavaklı Hoca istifini bozmadan soruyu cevaplandırmaya çalıştı. Kavaklı "Evde eşi ne oluyor peki? Aşık olması gereken biri varsa o eşidir. Çok güzel kadın sahibinedir" dedi.

Burak Özçivit ve eşine saygısızlık

Sosyal medyada dini konuların konuşulduğu programlarda daha ciddi ve saygılı olunması konusunda fikir beyan eden kullanıcılar Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'e büyük bir saygısızlık yapıldığını belirtti. Özellikle Ramazan aylarından aşina olunan ve hoca efendileri de zor durumda bırakan absürt soruların dillendirilmemesi konusunda program yapımcılarının daha dikkatli olması istendi.