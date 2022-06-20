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Medya Beyaz TV 'cin çıkartan' şarlatana reklam yaptırdı! Tuhaf hareketler sergileyen kadına tepki yağdı
Medya

Beyaz TV 'cin çıkartan' şarlatana reklam yaptırdı! Tuhaf hareketler sergileyen kadına tepki yağdı

Beyaz TV canlı yayınında kendisini "Metafizik Uzmanı" olarak tanıtıp, sözde cin çıkartma seansı uygulayan Pelin Hürman adlı şarlatan kadın ile ekran başındakilerin olumsuz etkilenmesine sebep olan TV yönetimine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:35:00 -

 Yeniakti.com.tr 

Kendisini "metafizik Uzmanı" olarak tanıtıp, ekran başında tuhaf hareketler sergileyerek "cin çıkartma seansı" uygulayan Pelin Hürman adlı kadına tepki yağdı.

Hürman, sözde seansına başlamadan önce izleyicileri, "Baygınlık geçirme durumu olabilir. O yüzden ayakta yapmayın." diyerek uyardıktan sonra, ezberlediği tuhaf cümleleri birbiri ardına sıraladı.

Sözleri bittiğinde ise, izleyicileri kastederek, "Şimdi hissediyorlar. Birazdan yorumlar gelir." dedi.

'Beni gördüğü an kaçıyor'

Hürman ardından kendi reklamını yaparak, "Hiç korkmayın. Hiç dert etmeyin. Allah'ınıza sığının. Ve benim gibi gerçekten ilim sahibi olan insanların kapısını çalın." dedi.

Pelin Hürman adlı şarlatan sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Ben Yakaza kavmi eğer bedenin içindeyse o kişiyi yatırıyorum. Yakaza zaten beni gördüğü an kaçıyor. Gerçekten bu doğru yani. Bunu da ileride kanıtlayacağım zaten insanlara. Bir buçuk dakikada çıkartırım. Kahvemi, çayımı içerler giderler. Zuzula kavmini de çıkartırım. Onu da bir buçuk-dört dakika arasında çıkartıyorum. Aynı şekilde çayımı içip giderler.

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