Beyaz Türkler pes etti! Boğaziçi Üniversitesi eyleminde sadece 1 akademisyen kaldı!

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını gerekçe gösterip üç yılı aşkın bir süredir ayakta dikilen akademisyenlerin eyleminde bugün yalnızca 1 akademisyen ayakta bekledi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasını gerekçe göstererek 2 Ocak 2021 tarihinde eyleme başlayan akademisyenler hala grevlerine devam ediyor.

Ancak Melih Bulu'ya gelen tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı. Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

Akademisyenlerin ayakta eylemi üç yılı aşkın süredir devam ediyor. Ancak protestoların 945. günü olan bugün ayakta dikilme eyleminde ilginç bir manzara ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eyleminde bugün sadece bir akademisyenin olduğu görüldü.

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