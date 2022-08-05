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Dünya Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı
Dünya

Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 09:17:00 -
Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Park'ına yıldırım düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, yıldırım düşmesi sırasında parkta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek 4 kişinin ağır yaralandığını ve hastanede tedavi alındıklarını söyledi.
Olayın ardından parkın bir kısmı kapatılırken, meteoroloji bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.

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