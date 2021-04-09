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Dünya Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın askeri sevkiyatları endişe verici
Dünya

Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın askeri sevkiyatları endişe verici

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 01:50:00 -
Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın askeri sevkiyatları endişe verici

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde meydana gelen gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir. Rusya, 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok askeri Ukrayna sınırına gönderdi" ifadelerini kullandı.

Bu hafta 5 Ukrayna askerinin öldüğünü kaydeden Psaki, "Bunlar çok derin endişe yaratıcı işaretler. Bölgedeki ateşkes ihlallerinden dolayı artan gerilimden duyduğumuz endişeyi NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz" dedi.

Öte yandan sözcü, bu konuda Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

Kuzey İrlanda'daki protestolar

Kuzey İrlanda'da, İngiltere ile birlik yanlılarının protestolarında yaşanan gerilime değinen Psaki, "Kuzey İrlanda'daki şiddet olaylarından endişeliyiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda liderlerinin itidal çağrılarına katılıyoruz" diye konuştu.

Psaki, Kuzey İrlanda'da tüm toplumların sesini duyulduğu bir ortamı desteklerini belirterek, bölgedeki gelişmeler konusunda çeşitli seviyelerde görüşmeleri olacağını ifade etti.

ABD, Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı düşünüyor

Öte yandan Psaki, Japonya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ABD'nin temmuz ayındaki Tokyo Olimpiyatları'na katılma konusunda fikrini değiştirmediğini ve katılımın beklendiğini söyledi.

İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları konusunda bir adım atıp atmayacaklarının sorulması üzerine Psaki, bu konuda İran ile görüşme halinde olduklarını aktardı.

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