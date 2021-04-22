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Dünya Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyacağına ilişkin çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın sözde Ermeni Soykımı'nı ne zaman tanıyacağına dair söyleyecekleri bir şeyin olmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:38:00 -
Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in sözde 'Ermeni Soykırımı'nı ne zaman tanıyacağına dair duyuracağı herhangi bir yeni bilginin olmadığını kaydetti.

ABD medyasında, 'Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımaya hazırlanıyor' iddiasını taşıyan haberlere ilişkin gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtlayan Psaki, "Bu konuya büyük bir ilgi var, ancak açıklama konusunda başkanın önüne geçemeyeceğim ve bugün kürsüden sağlayabileceğim başka bir şey de yok" dedi.

Mart ayında, ABD Dış İlişkiler Komitesi, Biden'a sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulunmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevde bulunduğu süre boyunca sözde 'soykırım' ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı.

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