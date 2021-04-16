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Gündem Beyaz Saray’dan Putin'e gözdağı! Biden'in çağrısını kabul etmesi Rusya'nın çıkarına olur
Gündem

Beyaz Saray’dan Putin'e gözdağı! Biden'in çağrısını kabul etmesi Rusya'nın çıkarına olur

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'yı "birçok konuda küresel toplumun dışında" gördüğünü bu nedenle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptıkları zirve davetinin kabul edilmesinin Rusya'nın yararına olacağını düşündüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 19:40:00 -
Beyaz Saray’dan Putin'e gözdağı! Biden'in çağrısını kabul etmesi Rusya'nın çıkarına olur

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın, 13 Nisan'daki telefon görüşmesinde Putin'e yaptığı zirve davetine henüz Kremlin'den bir yanıt gelmemiş olmasının anımsatılması üzerine Psaki, "Biden'ın bakış açısına göre şu noktada Rusya küresel toplumun dışında. Örneğin G-7'ye dahil değil. Rusya'ya yaptırım uygulayarak eylemlerinin bir sonucu olacağı mesajını net bir şekilde verdik, Avrupalılar da bunu yaptı. Bu yüzden de Biden, zirve davetini kabul etmenin Rusya'nın çıkarına olacağına inanıyor." diye konuştu.

Psaki, Kremlin'in ABD'nin dün getirdiği Rusya yaptırımlarına yanıtının ne olduğunun sorulması üzerine, "Kendi yanıtlarını vermeyi onlara bırakıyorum. Keyifli bir şekilde söyleyebilirim ki Kremlin sözcüsü değilim." yorumunda bulundu.

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'a muamelesinden dolayı Rusya'ya bir yaptırım gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine ise Psaki, bu konuda daha önce yaptırım getirdiklerini anımsattı.

"Çin'in Tayvan'a yönelik saldırganlığına dair endişelerimiz artıyor"

Biden'ın bugün Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi ağırlayacağını anımsatan Psaki, burada bölgesel konular ve Çin'in ele alınacağını açıkladı.

Çin'in Tayvan politikasına da değinen Psaki, "Çin'in Tayvan'a yönelik saldırganlığına dair endişelerimiz artıyor. Çin gitgide Tayvan'daki demokrasinin altını oyacak eylemlerini çoğaltıyor. Tayvan Boğazı'ndaki Çin askeri eylemlerinin artmasını endişe verici ve istikrarı bozucu buluyoruz." mesajını verdi.

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