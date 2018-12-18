Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen açıklaması
Beyaz Saray, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin 'Başkan Trump, Erdoğan'a iade konusuna bakacağını söyledi' açıklamasını yaptı.18 Aralık 2018 Salı 22:30
Beyaz Saray, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin 'Başkan Trump, Erdoğan'a iade konusuna bakacağını söyledi' açıklamasını yaptı.
"Somut adımları görmemiz gerek"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.
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