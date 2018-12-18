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Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen açıklaması

Beyaz Saray, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin 'Başkan Trump, Erdoğan'a iade konusuna bakacağını söyledi' açıklamasını yaptı.

18 Aralık 2018 Salı 22:30
Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen açıklaması

Beyaz Saray, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin 'Başkan Trump, Erdoğan'a iade konusuna bakacağını söyledi' açıklamasını yaptı.

"Somut adımları görmemiz gerek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:30
  1. Beyaz Saray
  2. Trump
  3. Erdoğan

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc42 dk önce
    oyalama taktiği bu inanmayın. durmak yok fıratın doğusuna devaaammmm
  • SelimSelim56 dk önce
    Suriyeye yapacağımız operasyonu geciktirme ve oyalama taktiği. Bir şey çıkmaz biz bildiğimizi okumalıyız.
  • ahmetahmet1 sa önce
    SİYONİST-EVANJELİK TERÖRİST KAHPELERDEN CASUSLARINI İADE ETMESİNİ BEKLEMİYORUZ ZATEN...NAMERTDÜŞMANIMIZI İYİ TANIYORUZ!!!
  • Veli Veli 1 sa önce
    İnanmıyoruz gevurlaraPyd ye operasyon yapmayalım diye bu acıklamalar
  • hasanhasan1 sa önce
    trump beyaz saray imami oldugunu itiraf etmis
  • selim balakselim balak1 sa önce
    su pisligin resmini koyup durmayin yahu, temsilen bir hayvan resmi filan koyun biz anlariz, mesela bir domuz resmi, yine bu ....nütuvaletciye....irendeniyidir.
  • Recep GülerRecep Güler2 sa önce
    ABD 'YE EN SON GÜVENEN SUUD-IRAK-AFGANİSTAN-FRANSA-BELÇİKA-ALMAN,,OT YOLUYOR!!!

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