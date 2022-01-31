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Dünya Beyaz Saray'dan açıklama: Her an olabilir
Dünya

Beyaz Saray'dan açıklama: Her an olabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini, bu durumda Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları hazırladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:31:00 -
Beyaz Saray'dan açıklama: Her an olabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini, bu durumda Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları hazırladıklarını duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna-Rusya krizine işaret eden Psaki, "Rusya'nın tehdidi konusunda tetikte olmalıyız." uyarısında bulundu.

Psaki, Rusya'nın hem Ukrayna-Rusya sınırına hem de Belarus-Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa dikkati çekerek "Bir haftadan fazladır söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyorum. Rusya, her an Ukrayna'yı işgal edebilir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Rus elitlere yaptırıma hazırlanıyor

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti.

Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Psaki, yaptırım uygulayacakları kişilerin, Kremlin'in "istikrarı bozucu" kararlar almasında etkili olduğunu belirterek "Listede yer alan isimlerin birçoğunun Batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir." diye konuştu.

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