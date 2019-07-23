Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı! Resmen başladı ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere senatörlerle bir araya geldi. Beyaz Saray'da devam eden toplantıda 'yaptırım' konusunda karar alınacağı öğrenildi.

Türkiye'nin Rusya'da S-400 satın almasının ardından, Trump ve senatörlerin Beyaz Saray'daki Türkiye konulu toplantısı başladı. Toplantıda Türkiye'ye yönelik strateji ve CAATSA yaptırımlarını uygulanıp uygulanmayacağı görüşülecek. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı. Senatörlere davetiye gitmişti ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirilmişti. Geçen hafta Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti. Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.