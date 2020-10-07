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Dünya Beyaz Saray'da koronavirüs kâbusu
Dünya

Beyaz Saray'da koronavirüs kâbusu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da vaka artışı devam ediyor. Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 02:51:00 -
Beyaz Saray'da koronavirüs kâbusu

Beyaz Saray'da ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı çoğalıyor.

ABD basının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Trump'ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller da koronavirüse yakalandı

Miller'ın eşi olan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcülüğünü yapan Katie Miller da mayıs ayında koronavirüse yakalanmış ve Beyaz Saray'daki ilk "pozitif" vakalardan biri olmuştu.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in koronavirüs testi perşembe günü "pozitif" çıkmış, ardından geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Trump, koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de koronavirüs testleri pozitif olarak açıklanmıştı.

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