Beyaz Saray'da istifa sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, katıldığı bir programda gelecek sene görevinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla Beyaz Saray sözcülüğü görevine başlayan Psaki, CNN'in bir "podcast"ine katıldı.

Psaki, "Bundan bir yıl kadar sonra benim görevimde başka biri olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Biden'dan önceki başkanların da sık sık basın sözcüsü değiştirdiğine işaret eden Psaki, bu görevi başkalarına devretmenin olağan olduğunu belirtti.

Psaki, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevini üstlenmişti.