Beyaz Saray'da diplomasi trafiği! Pakistanlı kaynakların iddiasına Trump’tan "mümkün" onayı geldi!
ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasaların ve bölge ülkelerinin nefesini tutarak beklediği İran-ABD müzakerelerine ilişkin umut verici bir açıklama yaptı. New York Post gazetesine konuşan Trump, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmesi beklenen ikinci tur görüşmeler için takvim vererek, müjdeli haberin cuma gününe kadar gelebileceğini işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post’a yaptığı açıklamada, İran ile ikinci tur görüşme gerçekleştirilmesine yönelik "iyi haberin cuma gününe kadar" gelebileceğini ifade etti.
The New York Post gazetesi, Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde İran ile ABD arasında ikinci tur görüşme gerçekleştirilmesine ilişkin "36 ila 72 saat" içinde "iyi haber" gelebileceğini aktardı. New York Post, söz konusu iddiayı ABD Başkanı Donald Trump’a sordu. Trump gazeteye verdiği cevabında, "Bu mümkün!" ifadesini kullandı. Trump, müzakerelere dair iyi haberinin cuma gününe kadar" gelebileceğini ifade etti.