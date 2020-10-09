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Ekonomi Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık "destek paketi" hazırlığı
Ekonomi

Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık "destek paketi" hazırlığı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:04:53 -
Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık "destek paketi" hazırlığı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

ABD basınındaki haberlerde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında uzun süredir devam eden ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Trump, 6 Ekim'de söz konusu müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, 'seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma' talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Trump, dün katıldığı bir televizyon programında da görüşmeleri durdurduğunu çünkü "oyun oynamak istemediğini" kaydetmişti.

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktarmıştı.

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