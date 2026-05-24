Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi

ABD’de gece saatlerinde Beyaz Saray çevresinde yaşanan hareketlilik, başkentte alarm durumunu beraberinde getirdi. Bölgeden yükselen silah sesleri sonrası güvenlik birimleri hızla harekete geçti.

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump’ın konutta olduğu ve durumdan etkilenmediği bildirildi.

İlk bilgilere göre, Beyaz Saray yakınlarında 20 ila 30 el arasında silah sesi duyuldu. Seslerin ardından çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bölgede bulunan personel ve ziyaretçilere yönelik tedbirler devreye alındı.

GÜVENLİK PROTOKOLÜ DEVREYE ALINDI

Silah seslerinin duyulmasının hemen ardından Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik uygulamaları başlatıldı. Giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Yaşanan gelişme sonrası güvenlik güçlerinin çevrede detaylı tarama yaptığı ve olayın kaynağını belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

BAŞKENTTE GERİLİM YÜKSELDİ

Beyaz Saray gibi ABD yönetiminin en kritik noktalarından birinin yakınında yaşanan bu olay, Washington’da kısa süreli büyük tedirginlik yarattı. Olayın nedeni ve silah seslerinin kim ya da kimler tarafından çıkarıldığına ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, vurulan şüphelinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını ancak hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay sırasında bir görgü tanığının da yaralandığı belirtilirken, yaralanmanın saldırganın açtığı ilk ateşten mi yoksa çatışma sırasında mı kaynaklandığının henüz netleşmediği kaydedildi. Bir emniyet yetkilisi ise olay yerinde bulunan bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamanın, olayın boyutunu ve alınacak yeni güvenlik önlemlerini netleştirmesi bekleniyor.