  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı İşte altın fiyatını frenleyen 3 neden Ekipler 7 gün 24 saat çalıştı 4 milyon kurbanlık sağlık taramasından geçti ‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı Özgür Özel son açıklamasında motorları yaktı! Hem tanımıyorum diyor hem kurultay istiyor Medyada ajanlı, kod adlı iletişim savaşı! Herkeste 3, CHP’de 13! 1 bina ile 10 milyonluk vurgun CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan gözaltında! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tepki gösterdi Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildiğini CHP adına açıkladı! Fondaş isim Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek yargıya kafa tuttu!
Dünya Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi
Dünya

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında art arda silah sesleri duyulması paniğe neden oldu. Olayın ardından güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Şühpeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD’de gece saatlerinde Beyaz Saray çevresinde yaşanan hareketlilik, başkentte alarm durumunu beraberinde getirdi. Bölgeden yükselen silah sesleri sonrası güvenlik birimleri hızla harekete geçti.

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump’ın konutta olduğu ve durumdan etkilenmediği bildirildi.

 

İlk bilgilere göre, Beyaz Saray yakınlarında 20 ila 30 el arasında silah sesi duyuldu. Seslerin ardından çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bölgede bulunan personel ve ziyaretçilere yönelik tedbirler devreye alındı.

 

GÜVENLİK PROTOKOLÜ DEVREYE ALINDI

Silah seslerinin duyulmasının hemen ardından Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik uygulamaları başlatıldı. Giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik kontrol altına alınmaya çalışıldı.

 

Yaşanan gelişme sonrası güvenlik güçlerinin çevrede detaylı tarama yaptığı ve olayın kaynağını belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

 

BAŞKENTTE GERİLİM YÜKSELDİ

Beyaz Saray gibi ABD yönetiminin en kritik noktalarından birinin yakınında yaşanan bu olay, Washington’da kısa süreli büyük tedirginlik yarattı. Olayın nedeni ve silah seslerinin kim ya da kimler tarafından çıkarıldığına ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, vurulan şüphelinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını ancak hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay sırasında bir görgü tanığının da yaralandığı belirtilirken, yaralanmanın saldırganın açtığı ilk ateşten mi yoksa çatışma sırasında mı kaynaklandığının henüz netleşmediği kaydedildi. Bir emniyet yetkilisi ise olay yerinde bulunan bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamanın, olayın boyutunu ve alınacak yeni güvenlik önlemlerini netleştirmesi bekleniyor.

Trump'tan dünyayı sarsan çıkış: "Ya anlaşma ya yok oluş!" Beyaz Saray'dan ayrılırken küresel krizlere dair peş peşe rest çeken ABD Başkanı, İran'ı açıkça tehdit ederken NATO'yu defterden sildi!
Trump'tan dünyayı sarsan çıkış: "Ya anlaşma ya yok oluş!" Beyaz Saray'dan ayrılırken küresel krizlere dair peş peşe rest çeken ABD Başkanı, İran'ı açıkça tehdit ederken NATO'yu defterden sildi!

Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan çıkış: "Ya anlaşma ya yok oluş!" Beyaz Saray'dan ayrılırken küresel krizlere dair peş peşe rest çeken ABD Başkanı, İran'ı açıkça tehdit ederken NATO'yu defterden sildi!

Çin'e gidip rezil oldular! Beyaz Saray başarısızlığı zafer olarak açıkladı
Çin'e gidip rezil oldular! Beyaz Saray başarısızlığı zafer olarak açıkladı

Dünya

Çin'e gidip rezil oldular! Beyaz Saray başarısızlığı zafer olarak açıkladı

Beyaz Saray’da da kulağına sıkmıştı! Trump, 'Seninki bitmiştir şimdi' diyerek Şara’ya iki şişe parfüm gönderdi
Beyaz Saray’da da kulağına sıkmıştı! Trump, 'Seninki bitmiştir şimdi' diyerek Şara’ya iki şişe parfüm gönderdi

Dünya

Beyaz Saray’da da kulağına sıkmıştı! Trump, 'Seninki bitmiştir şimdi' diyerek Şara’ya iki şişe parfüm gönderdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23