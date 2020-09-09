  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyaz Saray, Trump iddiasını reddetti
Dünya

Beyaz Saray, Trump iddiasını reddetti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:52:00 -
Beyaz Saray, Trump iddiasını reddetti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul etmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

McEnany, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, Trump'ın en başından beri koronavirüsün tehlikelerini bildiği fakat halka açıklamadığı, virüsü olduğundan farklı gösterdiği yönündeki iddialarına cevap vererek Trump'ın yenilmesi güç zorluklarla başa çıkarken, ABD'ye güvenini dile getirdiğini, bu zamanlarda sakinlik belirtmenin mühim olduğunu, bu iddianın tamamen sahtekarlık olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının başlarında Başkan Trump'ın halkı kaosa sürüklemekten kaçındığını söyleyen McEnany, Trump'ın asla ABD halkına koronavirüs hususunda yalan söylemediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Trump'ın her zaman sağlık uzmanlarını dinlediğini, şubat ayında mevsimsel gribin halk sağlığı için daha büyük bir tehdit olduğunu, bu nedenle de Başkan Trump'ın bu yönde açıklamalar yaptığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın her zaman koronavirüsü ciddiye aldığını söyleyen McEnany, Trump'ın asla virüsü önemsiz gibi göstermediğini, hep virüsü gündeme getirdiğini ve ciddi olduğunu, bu arada Demokratlar'ın ise sahte azil davaları ile meşgul olduğunu kaydetti.

"Bunu yapan Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'di"

Sözcü McEnany, halkı yanlış yönlendirenin Trump değil Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin olduğunu belirterek DSÖ'nün, Çin'in virüsün insandan insana bulaşmadığı iddiasını tekrar ettiğine işaret etti.

McEnany, ABD Başkanı Trump'ın dünkü Kuzey Carolina mitinginde sosyal mesafenin korunmadığı ve katılımcıların maskesiz olduğu görüntüler hakkında da konuşarak mitinge nasıl katılmak istediklerinin insanların anayasal hakkı olduğunu, CNN'de bir çifte standart uygulandığını, kimsenin ülke genelindeki protestocuların sosyal mesafeyi korumamasına bir şey söylemediğini savundu.

Sözcü McEnany'den Belarus hükümetine çağrı

Belarus'ta seçimlerin ardından yaşanan olaylara da değinen McEnany, Amerika Birleşik Devletleri'nin Belarus'ta seçimlerin ardından insan hakları ihlalleri yapıldığı, muhalif liderlerinin kaçırıldığı veyahut tehdit edildiği haberlerinden dolayı oldukça kaygılı olduğunu ifade etti.

Sözcü McEnany, Belarus'taki olayların sorumlularından hesap sorulması amacı ile uluslararası ortakları ile çalıştıklarını ifade ederek Belarus hükümetini, haksız yere yakalanmış kişileri salıvermeye çağırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü, yapılan seçimin gerçek bir seçim olmadığını, özgür ve adil olmadığını ileri sürdü.

McEnany, ABD'nin Irak'tan çekilme takviminin gecikmesinin verdiğikleri sözü tutmadıkları manasına gelmediğini ileri sürerek, askerleri geri çekmenin zaman aldığını öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü, Iraklı güvenlik güçlerinin iyi eğitildiğinden emin olmak istediklerini iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'
Dünya

Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi başka bir Azerbaycan vatandaşı tarafından sert tepkiyle..
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın'dan 'AK Partili misiniz?' sorusuna cevap
Gündem

Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın'dan 'AK Partili misiniz?' sorusuna cevap

Yerel seçimler öncesi yaptığı röportaj esnasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gülmesiyle gündem olan Buket Aydın, katıldığı bir p..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı