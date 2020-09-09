Beyaz Saray, Trump iddiasını reddetti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul etmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

McEnany, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, Trump'ın en başından beri koronavirüsün tehlikelerini bildiği fakat halka açıklamadığı, virüsü olduğundan farklı gösterdiği yönündeki iddialarına cevap vererek Trump'ın yenilmesi güç zorluklarla başa çıkarken, ABD'ye güvenini dile getirdiğini, bu zamanlarda sakinlik belirtmenin mühim olduğunu, bu iddianın tamamen sahtekarlık olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının başlarında Başkan Trump'ın halkı kaosa sürüklemekten kaçındığını söyleyen McEnany, Trump'ın asla ABD halkına koronavirüs hususunda yalan söylemediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Trump'ın her zaman sağlık uzmanlarını dinlediğini, şubat ayında mevsimsel gribin halk sağlığı için daha büyük bir tehdit olduğunu, bu nedenle de Başkan Trump'ın bu yönde açıklamalar yaptığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın her zaman koronavirüsü ciddiye aldığını söyleyen McEnany, Trump'ın asla virüsü önemsiz gibi göstermediğini, hep virüsü gündeme getirdiğini ve ciddi olduğunu, bu arada Demokratlar'ın ise sahte azil davaları ile meşgul olduğunu kaydetti.

"Bunu yapan Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'di"

Sözcü McEnany, halkı yanlış yönlendirenin Trump değil Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin olduğunu belirterek DSÖ'nün, Çin'in virüsün insandan insana bulaşmadığı iddiasını tekrar ettiğine işaret etti.

McEnany, ABD Başkanı Trump'ın dünkü Kuzey Carolina mitinginde sosyal mesafenin korunmadığı ve katılımcıların maskesiz olduğu görüntüler hakkında da konuşarak mitinge nasıl katılmak istediklerinin insanların anayasal hakkı olduğunu, CNN'de bir çifte standart uygulandığını, kimsenin ülke genelindeki protestocuların sosyal mesafeyi korumamasına bir şey söylemediğini savundu.

Sözcü McEnany'den Belarus hükümetine çağrı

Belarus'ta seçimlerin ardından yaşanan olaylara da değinen McEnany, Amerika Birleşik Devletleri'nin Belarus'ta seçimlerin ardından insan hakları ihlalleri yapıldığı, muhalif liderlerinin kaçırıldığı veyahut tehdit edildiği haberlerinden dolayı oldukça kaygılı olduğunu ifade etti.

Sözcü McEnany, Belarus'taki olayların sorumlularından hesap sorulması amacı ile uluslararası ortakları ile çalıştıklarını ifade ederek Belarus hükümetini, haksız yere yakalanmış kişileri salıvermeye çağırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü, yapılan seçimin gerçek bir seçim olmadığını, özgür ve adil olmadığını ileri sürdü.

McEnany, ABD'nin Irak'tan çekilme takviminin gecikmesinin verdiğikleri sözü tutmadıkları manasına gelmediğini ileri sürerek, askerleri geri çekmenin zaman aldığını öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü, Iraklı güvenlik güçlerinin iyi eğitildiğinden emin olmak istediklerini iddia etti.