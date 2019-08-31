Beyaz Saray, skandalı itiraf etti: Başkan Trump yalan söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın “Çin'le” gerçekleştirdiğini iddia ettiği kafa karıştırıcı telefon görüşmesinin gizemi çözüldü. ABD Başkanı'nın böyle bir şeyi piyasaları hareketlendirmeye çalışmak için tamamen uydurduğu anlaşıldı.

Trump piyasaları hareketlendirmek için yalan söylemiş

CNN'in haberine göre Beyaz Saray'daki yardımcıları Trump'ın geçen hafta düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Çin'le gerçekleştirdiğini öne sürdüğü olumlu telefon görüşmesinin “Başkan'ın yapıldığını iddia ettiği şekilde” olmadığını söyledi.

Bu itiraflar, Trump'ın gazetecilerle konuşurken “Çin geçen gece arayıp üst düzey ticaret ekibimizle görüştü ve ‘Hadi masaya dönelim' dedi” açıklamasının ardından geldi.

ABD Başkanı o gün sarf ettiği sözlerinin devamında “Çok ağır zarar gördüler ancak bunu yapmanın doğru olduğunu anladılar ve ben buna çok saygı duyuyorum (…) Dünya adına çok olumlu bir gelişme. Bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum” demişti.

Bu sözler karşısında kafa karışıklığı yaşayan Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapsa, Trump'ın Çin meselesinde eline yüzüne bulaştırdığı anlaşmaların aslında iyiye gittiğine dair bir algı yaratmak için telefon konuşmasını uydurmuş olabileceğine dair şüpheleri harekete geçirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada “Hafta sonu şu telefon konuşmasına gelince, bundan haberdar değilim. Size açıkça söyleyebilirim ki hiç böyle bir şey duymadım” demişti.

CNN'e konuşan iki yetkiliyse, Trump'ın “piyasaları canlandırabilecek iyimserce bir istek taşıdığını ve Çin Başbakan Yardımcısı'ndan gelen açıklamalarla Çinlilerin doğrudan iletişime geçmesi meselesini bir araya getirdiğini” itiraf etti.