Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü: "Trump hafif semptomlar gösteriyor ancak işinin başında"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif belirtiler gösterdiğini ancak hala görevinin başında olduğunu açıkladı.

Meadows, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşi Melania Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Trump çiftinin moralinin yerinde olduğunu belirten Meadows, "Trump hafif semptomlar gösteriyor. Ancak işinin başında. Bu sabah bana sorduğu ilk soru ekonominin durumu ve Kongrede yapılan teşvik paketi görüşmeleriydi. Sadece işinin başında olan değil, işinin başında kalacak bir başkanımız var." ifadesini kullandı.

Meadows, Trump'ın ne tür belirtiler gösterdiğini açıklamazken Trump'ın Beyaz Saray'daki konutunda bir doktorun görev yaptığını aktardı.

Öte yandan Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda hafif semptomlarım var ancak genel olarak iyi hissediyorum. Bir an önce iyileşmeyi bekliyorum." mesajını paylaştı.

- Pentagon: Teyakkuz seviyemizde bir değişiklik yok



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in pazar günü bir tören sırasında görüştüğünü ve Esper’in bu haftaki yurt dışı seyahatinden önce yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını ifade etti.



Esper’in bugün de test yaptıracağını belirten Hoffman, Milley’in de bu sabah yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.



Bu sabah ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığına (STRATCOM) bağlı E-6B Mercury tipi nükleer silah uçaklarının Washington DC semalarında görülmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hoffman, “Savunma Bakanlığının teyakkuz seviyelerinde herhangi bir değişiklik yok. ABD ordusu ülkemizi ve menfaatlerimizi korumaya hazırdır. Silahlı kuvvetlerimizin harbe hazırlık veya kabiliyetlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu duyurudan (Trump Kovid-19 testi) ulusal komuta ve kontrol yapımızda herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.” değerlendirmesinde bulundu.



E-6B uçaklarının rutin bir görev için bölgede olduğuna dikkat çeken Hoffman, Trump’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile söz konusu uçuşun “tamamen tesadüf” olduğunu dile getirdi.

- Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı.

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.



Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.



Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.



Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.