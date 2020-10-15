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Dünya Beyaz Saray önünde Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Dünya

Beyaz Saray önünde Azerbaycan bayrakları dalgalandı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan Türkler Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 03:02:00 -
Beyaz Saray önünde Azerbaycan bayrakları dalgalandı

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.

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