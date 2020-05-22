Beyaz Saray Kovid-19 ekibinden başkent Washington ve çevresi için uyarı:

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Deborah Birx, Maryland ve Virginia eyaletlerinin de bir kısmını içine alan başkent Washington DC ve çevresinin ülkede en çok yeni vaka oranına sahip yer olduğunu açıkladı.

Doktor Birx, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, ülkedeki salgının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkede bazı bölgelerde düşen vakalara rağmen hala bazı bölgelerin risk altında olduğunu vurgulayan Birx, "Washington DC ve çevresinde hala çok yüksek yeni vaka oranları çıkıyor. Bu bölge şu anda en çok yeni vakanın ortaya çıktığı yer." bilgisini paylaştı.

Deborah Birx, Baltimore, Chicago ve Minneapolis gibi kentlerde de hala yüksek oranda vakalara rastladıklarının altını çizerek, sosyal mesafenin korunmasının hala çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Pazartesi gününün "Anma Günü" olması nedeniyle bugünden itibaren ABD'de 3 gün tatil olacağına işaret eden Birx, "Bu tatilde golf oynayabilirsiniz, dışarıya çıkabilirsiniz, sahile gidebilirsiniz ancak birbirinizle sosyal mesafeyi koruyun." dedi.

Deborah Birx, Donald Trump'ın eyalet valilerine yaptığı "ibadethaneleri açın" çağrısına da atıfta bulunarak, "İbadethanelerin cemaatlerini korumak istediğini biliyoruz. Yüksek Kovid-19 vaka oranına sahip olan yerler, bu hafta sonu ibadethaneleri açmamayı düşünebilir." değerlendirmesinde bulundu.