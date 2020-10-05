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Dünya Beyaz Saray koronavirüse teslim oldu
Dünya

Beyaz Saray koronavirüse teslim oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başta Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump olmak üzere birçok önemli kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:35:00 -
Beyaz Saray koronavirüse teslim oldu

ABD'nin yönetim merkezi Beyaz Saray'da 1 Ekim Perşembe günü Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıkması Beyaz Saray'ın neredeyse tamamında bir salgına yol açtı.

ABD'de ilk olarak Trump ile yakından çalışan ve başkanın seyahatlerine eşlik eden Hicks'in koronavirüs testinin "pozitif" olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından Başkan Donald Trump, kendisi ve eşinin test yaptırdığını ve sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hem kendisi hem de eşinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı (RNC) Ronna McDaniel ve Trump'ın kişisel asistanı Nick Luna'nın da koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Virüse yakalananlar bunlarla sınırlı kalmadı. Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ayrıca McEnany'nin yardımcısı olarak görev yapan Chad Gilmartin ve Karoline Leavitt'in de koronavirüse yakalandığı söylendi.

Tören Beyaz Saray'ı yaktı

Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adaylığına Amy Barrett'i gösterdiği ve 26 Eylül Cumartesi Beyaz Saray bahçesinde yapılan etkinliğe katılan birçok isimin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

26 Eylül'de Beyaz Saray'daki törene katılan kişilerin birbirine sarıldığı ve maske takmadığı anlar, son günlerdeki pozitif vakaların ardından tekrar basında yer aldı.

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