  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti
Aktüel

Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:37:01 -
Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı istifa açıklamasında, "yeni projelere adım atabilmek" amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ve söz konusu göreve kendisini layık gördüğü için "Başkan Trump'a minnettar olduğunu" belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan kısa açıklamada Farah'ın ayrılığı doğrulanırken başkanlık seçimlerinden bahsedilmedi.

Daha önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve sonra da Pentagon'un basın sözcülüğü görevlerini yürüten Farah, nisan ayında bu göreve getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetki..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı
Dünya

2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı

2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf sızdırıldı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay